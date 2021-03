COVID19: Allyson defende união com prefeitos e vai pedir mais leitos a governadora

Em reunião com os prefeitos da região Oeste do RN na tarde desta terça-feira, 2, o prefeito Allyson Bezerra pediu união aos coletas no combate a covid19, e, nesta quarta-feira, dia 3, às 15 horas, disse que vai pedir mais leitos para o Hospital Regional Tarcísio Maia; Vamos discutir também sobre cirurgias eletivas e ampliação de leitos covid19 em Mossoró

Cerca de 20 prefeitos e secretários de saúde de municípios da Região Oeste atenderam convite do prefeito de Mossoró, Allyson Bezerra, e se reuniram remotamente, na tarde desta terça-feira (2). Discutiram ações conjuntas e articuladas de enfrentamento à Covid-19.

Nesta quarta-feira, 3, o prefeito Allyson Bezerra vai conversar (15 horas, online) com a governadora Fátima Bezerra, sobre o trabalho conjunto para combater a covid19 em Mossoró. A governadora adiantou que os gestores estão se esforçando e pede o mesmo da população.

Aos prefeitos da região, Allyson Bezerra pleiteou trabalho em conjunto e reforçado contra o novo coronavirus, cada um em sua competência. Ao governadora Fátima Bezerra, Allyson Bezerra vai pedir mais leitos no Hospital Regional Tarcísio Maia (não é só covid19) e tentar resolver as questões das cirurgias eletivas.

“Pedimos aos prefeitos o reforço dos protocolos de biossegurança e fiscalização. Queremos evitar que os pacientes precisem de UTI, daí a necessidade de atenção aos protocolos de segurança sanitária nos municípios de toda a região”, diz Allyson.

Na reunião, a secretária adjunta de Saúde do Estado, Maura Sobreiro, representou o Governo do Rio Grande do Norte. Ela confirmou a abertura de 21 leitos de UTI em Mossoró até o final desta semana, dos quais 10 com apoio da Prefeitura de Mossoró.

O prefeito Allyson acrescentou que esses 10 leitos serão abertos no Hospital São Luiz, em parceria com o Governo do Estado. O foco, porém, é evitar sobrecarga da rede hospitalar, segundo a secretária de Saúde de Mossoró, Morgana Dantas.

“Pedimos aos prefeitos e aos colegas secretários protocolos em unidades de saúde nos municípios. Acompanhar o paciente, verificar o nível de oxigênio no sangue, agir no tempo certo e evitar que esse paciente precise de leito de UTI”, recomenda.

Confira o que diz o prefeito sobre a reunião que vai ter com a governadora Fátima Bezerra às 15 horas desta quarta-feira, 3.