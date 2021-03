Governadora diz que vai endurecer medidas contra covid19

Governadora vai propor endurecer mais medidas contra a covid-19 até sexta. Fátima Bezerra também ressaltou que até a próxima sexta-feira, em parceria com a Prefeitura de Mossoró e a APAMIM, vai está abrindo mais leitos de UTI covid19 em Mossoró. Espera ter as condições técnicas para mais 23.

A governadora Fátima Bezerra, em entrevista ao Foro de Moscow, disse que até a próxima sexta-feira, publica novo decreto endurecendo as regras para conter o avanço do novo coronavírus no Rio Grande do Norte.



Fátima Bezerra também ressaltou que até a próxima sexta-feira, em parceria com a Prefeitura de Mossoró e a APAMIM, vai está abrindo mais leitos de UTI covid19 em Mossoró. Espera ter as condições técnicas para mais 23.

Disse que vai abrir mais leitos também em Apodi e Assu. Associado a isto, a governadora também disse que lamenta muito a posição negacionista do Governo Federal e considera como ante democrático a divulgação de que o Governo do RN recebeu R$ 18 bilhões.

A governadora Fátima Bezerra também bateu pesado na ala da mídia bolsonarista que divulga fake News sobre o Governo do Estado e também até sobre sua vida pessoal. Lembra do caso do garçom que trabalha na Governadoria, que adoeceu, e estas pessoas que espalham fakes News espalharam que ela estava negando atendimento ao garçom da casa dela.

“O garçom, que estamos em orações por ele, não sabe nem onde eu moro, muito embora eu esteja morando na mesma casa, lá na Vila Ponta Negra, de antes. Moro lá com minhas irmãs””, disse a governadora Fátima Bezerra aos jornalistas William Robson e Bruno Barreto.

No Rio Grande do Norte, a governadora disse que tem mantido um diálogo muto positivo com os prefeitos, o que não tem ocorrido na capital com o prefeito Alvaro Dias. Ela lembrou do dia que o convidou para dialogar sobre a covid19 e nem foi o prefeito e nem o secretário.

Fátima Bezerra terá uma reunião com o prefeito de Mossoró às 15 horas, para tratar da covid19. O prefeito Allyson Bezerra já antecipou ao MOSSORÓ HOJE que vai pedir mais leitos para o Hospital Regional Tarcísio Maia, parcerias para cirurgias eletivas, entre outras coisas.

A governadora disse que está defendendo que o Congresso Nacional convoque todos os poderes da república e aprove um pacto nacional contra a covid19. Ela sugere um lockdows nacional de 15 dias, considerando que o quadro é de colapso na saúde nacional.

Fátima Bezerra pede que o cidadão use a consciência. Não se deixe levar por notícias falsas e nem por discursos diferentes do que orienta a ciência. Segundo ela, se trata de uma guerra, onde a meta do governo e espera que de todos os municípios seja preservar a vida.