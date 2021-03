Mossoró: Idosos de 80 a 84 anos começam a ser vacinados na segunda, 8

Mossoró recebeu 2.751 doses da CoronaVac na noite desta quarta-feira, (4). O lote da vacina contra a Covid-19 faz parte da remessa de 40.800 doses, enviadas pelo Ministério da Saúde ao Rio Grande do Norte, esta semana.

Do total entregue ao município de Mossoró, 1.281 doses serão destinadas para idosos de 80 a 84 anos. As demais 1.470 doses são para a segunda dose dos idosos acamados e dos idosos de 90 anos ou mais.

Segundo o coordenador de Imunização do município, Etevaldo Lima, até esta sexta-feira (5), será concluída a imunização dos idosos de 85 a 89 anos. Entre 8 a 16 deste mês, Mossoró vacinará idosos de 80 a 84 anos.





PRÓXIMO PASSO

"Quando concluirmos esse público, vamos iniciar a vacinação do público de 75 a 79 anos, com as doses remanescentes. A estimativa é iniciar esse público no dia 17 de março”, informa Etevaldo.

Idosos com 90 anos ou mais, idosos de 85 a 89 anos ou trabalhadores de saúde da linha de frente de enfrentamento à Covid-19, que ainda não receberam a primeira dose, podem ser imunizados a qualquer momento. Isso mesmo após o encerramento dos seus respectivos prazos. Eles seguem sendo prioritários.

A vacinação ocorre mediante agendamento para todos, exceto os casos de idosos acamados, que receberão a segunda dosagem da mesma forma anterior, ou seja, nas próprias residências.