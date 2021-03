Vereador cobra do governo a instalação de leitos no Hospital da Polícia, em Mossoró

Em meio a cada vez mais preocupante crise no sistema de saúde no estado, em decorrência da pandemia da Covid-19, o vereador Cabo Tony Fernandes (Solidariedade) faz novamente a reivindicação para que o Governo do Estado utilize a estrutura do Hospital Regional da Polícia Militar de Mossoró, para a instalação de leitos aptos para recebimentos de pacientes com a doença.

O parlamentar mossoroense lembra, inclusive, que a utilização da unidade foi uma promessa da própria governadora Fátima Bezerra feita em março de 2020.

Com a notícia, empresários locais chegaram a reformar a estrutura da unidade, mas o executivo estadual não efetivou o que chegou a anunciar.

Tony pede que ao invés de enviar recursos para a rede privada, o governo priorize um hospital público que há anos é subutilizado.

“O HPM possui 30 leitos que, se aproveitados, serviriam tanto para vítimas da Covid como para retaguarda de outras urgências da rede SUS, além do legado estrutural para atendimento da população”, declarou.