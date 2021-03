Vacinação de idosos em Mossoró está sendo com agendamento e sem filas

O método evita que os idosos fiquem expostos à espera do imunizante. Segundo a secretária Morgana Dantas, o agendamento e a divisão dos idosos por idade asseguram a vacinação livre de aglomerações e tumultos. A Secretaria Municipal de Saúde informa que o agendamento pode ser feito através de contato direto de familiares com a UBS, por ligação telefônica para a UBS do bairro de origem do idoso e, também, por meio dos agentes comunitários de saúde das áreas.

Em Mossoró, a vacinação de idosos contra a Covid-19 segue de forma organizada. O agendamento evita filas em unidades de saúde, ao contrário de outras cidades do País, onde idosos ficam expostos à espera do imunizante. A avaliação é da Secretaria Municipal de Saúde.

“Para essa organização, é fundamental o oferecimento da vacina, mediante agendamento prévio”, informa a titular da Saúde.

Com isso, idosos são vacinados na Unidade Básica de Saúde mais próxima de casa, em dia e hora marcados. Dessa forma, Mossoró já vacinou pessoas de 90 anos ou mais e entre 85 a 89 anos. Segunda-feira (8), iniciará vacinação de idosos entre 80 a 84 anos.

Mossoró já vacinou quase 15 mil pessoas, entre essas, profissionais de saúde, idosos em abrigos, idosos acamados, com duas doses.

ORGANIZAÇÃO

Foi graças ao agendamento que a aposentada Lúcia Dantas encontrou a UBS Chico Porto no bairro Ouro Negro, apenas com os servidores que aplicam a vacina.

Ele foi à unidade por volta das 11 horas desta quinta-feira (5), de maneira segura. Saiu da UBS vacinada e satisfeita com o serviço.

“Achei ótimo, porque eu tinha medo de sair de casa com essa doença por aí. Mas, quando cheguei, só tinha eu, a minha filha e o pessoal que me vacinou”, comemora a aposentada. Além disso, a vacinação é distribuída em todas as regiões de Mossoró.

RESPEITO AO PROFISSIONAL

Morgana Dantas explica outros procedimentos. “Não queremos doses paradas nas UBS, fazemos tudo com planejamento e acompanhamento do Ministério Público estadual, mas também respeitamos a necessidade de dar descanso aos profissionais de saúde para que não tenhamos a segurança da vacinação comprometida”, disse Morgana.

Ela lembra que muitos enfermeiros, médicos e técnicos de enfermagem atuam em outros locais além das UBS’s, como hospitais e clínicas, e que, diante de relatos de profissionais sobrecarregados e exaustos, permite-se pausa na vacinação aos sábados e domingos: “Profissionais de saúde também precisam descansar”, conclui a secretária.