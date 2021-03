FEMURN sugere "lei seca" em substituição ao toque de recolher aos domingos

A instituição que representa os municípios do RN argumenta que, que maior objetivo é desestimular o consumo da bebida alcoólica e, consequentemente, aglomeração em bares ou festas privadas, algo possível de ser alcançado - nos próximos dois domingos - através da edição da “lei seca”, algo que ocorre nos períodos eleitorais com boa adesão da população. As atividades econômicas do domingo poderiam, segundo a FEMUERN, serem realizadas respeitando as normas sanitárias

A Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte (FEMURN) reconhece o momento grave que vive o Rio Grande do Norte diante do agravamento da pandemia do COVID-19 e a necessidade da adoção de medidas de distanciamento social, entretanto, sugere ao Governo do Estado que reavalie o “toque de recolher” decretado para domingo.

Além de ter já previsto várias exceções que comprometem a eficácia da medida, o maior objetivo é desestimular o consumo da bebida alcoólica e, consequentemente, aglomeração em bares ou festas privadas, algo possível de ser alcançado - nos próximos dois domingos - através da edição da “lei seca”, algo que ocorre nos períodos eleitorais com boa adesão da população.

Assim sendo, em atenção às atividades econômicas que ocorrem no final de semana e atentos aos protocolos de higiene, máscara e distanciamento social, a FEMURN submete ao Governo do Estado a sugestão de reexame da medida anunciada quanto ao “toque de recolher integral” no domingo.