PactoPelaVida: RN registra o maior índice de isolamento do país neste domingo, 7

Com 55,40% de isolamento, o Rio Grande do Norte foi o estado que registrou o maior percentual de isolamento, de acordo com o Mapa brasileiro da COVID-19. O estado é seguido pelo Ceará (54,75%), Roraima (53,75%), Rondônia (53,03%) e Acre (52,68%). O estado que registrou o menor índice de isolamento foi o Mato Grosso do Sul (42,63%).