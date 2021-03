Veja como políticos reagiram à decisão de Fachin que anulou condenações de Lula na Lava Jato

Vários Políticos de diferentes partidos reagiram nas redes sociais nesta segunda-feira (8) à decisão do ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), que anulou todas as condenações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pela Justiça Federal no Paraná relacionadas à Lava Jato. Com a decisão, Lula recupera os direitos políticos e volta a ser elegível.

Ao decidir sobre a anulação das condenações de Lula, Fachin declarou a incompetência da Justiça Federal do Paraná nos casos do triplex do Guarujá, do sítio de Atibaia e das doações ao Instituto Lula.

Reações

Senador Jean Paul Prates – líder da minoria (PT-RN)

A decisão do Ministro Fachin faz justiça ao Presidente Lula. Mas é uma justiça relativamente tardia. Ele não precisava ter passado 580 dias na prisão de Moro por culpa de um juiz que torceu todas as regras da justiça por um projeto político. (+)

Temos a certeza de que um processo limpo e despido de interesses vai agora inocentar o maior presidente que o Brasil já teve . O Judiciário agora precisa se questionar sobre como tudo isso foi possível. Os atos do Moro e da República de Curitiba precisam ser investigados.

Lula tem um papel muito importante no atual momento de vácuo de liderança federal com capacidade de articular os entes federados e construir uma esperança para a população. É uma ótima notícia!

Governadora Fátima Bezerra – Governadora do estado do Rio Grande do Norte (PT-RN)

Ministro Fachin anula processos contra lula e as condenações que nunca poderiam ter acontecido á luz da justiça. Ganha a nossa democracia, ganha o povo brasileiro! Estamos juntos, meu querido companheiro!

Arthur Lira (PP-AL), presidente da Câmara dos Deputados

"Minha maior dúvida é se a decisão monocrática foi para absolver Lula ou Moro. Lula pode até merecer. Moro, jamais!"

Natália Bonavides – Deputada Federal (PT-RN)

LULA INOCENTE! Ministro do STF acaba de reconhecer a farsa das condenações de Lula e anulou os processos conduzidos por Moro em Curitiba. Lula, neste momentos, esta com seus direitos políticos restabelecidos.

Fernando Mineiro (PT-RN)

A decisão de absolver Lula deveria ter sido tomada há 3 anos. Mesmo com a intenção de parar o julgamento dos crimes de moro e cia, não deixa de ser o reconhecimento da injustiça que se fez contra quem mais contribuiu para mudar a vida do povo na história contemporânea nacional.

Como está mais do que claro, toda a farsa da lavajato teve o objetivo de impedir a candidatura do Lula, num grande acordo de setores das elites nacionais. Deu no que deu. Espero que o julgamento dos crimes de moro continue. Justiça, ainda que tarde.

General Girão Monteiro (PSL-RN), deputado federal

"Uma vergonha de nível internacional. Cabe ao Senado Federal, convocar o ministro Fachin, para explicar a motivação que anula as decisões que cassaram os direitos políticos de um condenado / ex-presidiário."

Gleisi Hoffmann (PT-PR), deputada e presidente do PT

"Estamos aguardando a análise jurídica da decisão do ministro Fachin, que reconheceu com cinco anos de atraso, que Sergio Moro nunca poderia ter julgado Lula."