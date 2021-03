Foro de Moscow 09.03.2021 │ Quais os próximos passos da decisão que anula condenações de Lula?

QUAIS OS PRÓXIMOS PASSOS DA DECISÃO QUE ANULA CONDENAÇÕES DE LULA?

EDIÇÃO: 294

O programa Foro de Moscow traz análises jurídicas do professor e advogado Olavo Hamilton sobre a decisão do ministro Edson Fachin que anula as condenações do ex-presidente Lula e o coloca na disputa em 2022. Entenda os próximos passos.

1 - Câmara inicia sessões remotas nesta terça-feira

2- Audiência envolvendo Fátima e Álvaro Dias no TJRN é o fato político do ano no RN

3- Decisão judicial garante circulação de 100% da frota de transporte público em Natal

4- Governo usou recursos próprios para pagar folhas atrasadas

5- Terceirizada Athos atrasa salário, demite e não indeniza

6- Petrobras anuncia novo aumento nos preços da gasolina e do diesel nesta terça (09)

7- Em breve, Jair Bolsonaro vacinado

8- Para ministros, plenário do STF vai manter decisão de Fachin sobre Lula

9- Veja como o mundo político do RN reagiu à decisão que devolve os direitos de Lula

10- ‘Frente Ampla’ por Lula reúne Ciro, Maia, Dino, Calheiros e Felipe Neto

11- Análise do professor e advogado Olavo Hamilton

