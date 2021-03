TRE Diploma Jacó Jácome após perda de mandato de Sandro Pimentel

O Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do RN, Desembargador Gilson Barbosa, entregou na noite dessa segunda-feira (8) o diploma de deputado estadual eleito a Jacó Jácome (PSD).

A diplomação segue a ordem de ofício enviado ao TRE-RN pelo Tribunal Superior Eleitoral, que negou recurso do deputado estadual Sandro Pimentel (PSOL) em um processo de captação ilícita de recursos financeiros de campanha eleitoral em 2018. Com a decisão, o TSE determinou a retotalização dos quocientes eleitoral e partidário sem computar os votos atribuídos a Pimentel, implicando na eleição de Jacó Jácome.

Após o recebimento do ofício nessa segunda-feira, a equipe do TRE-RN responsável pela retotalização dos quocientes prontamente atuou para a celeridade da tarefa. Também nessa segunda, o Desembargador Gilson Barbosa encaminhou ofício ao presidente da Assembleia Legislativa do RN, Deputado Ezequiel Ferreira (PSDB), comunicando a retotalização e diplomação de Jacó Jácome para dar cumprimento a determinação do TSE.

Jacó Jácome

Jacó Jácome foi eleito deputado estadual em 2014, mas não teve êxito em sua campanha à reeleição em 2018.

Como o TRE invalidou os votos dados a Sandro Pimentel, Jacó foi beneficiado.

Ele é filho do ex-deputado federal Antônio Jacóme.