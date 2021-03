Inscrições para formação gratuita em ciências da vida estão abertas

Curso é oferecido pelo Instituto Serrapilheira; inscrições podem ser feitas até 9 de maio. O público-alvo é estudantes graduados ou que irão se formar até o final desse ano, em qualquer área de conhecimento. Para o Instituto, o curso tem como premissa criar, no Brasil, “uma geração de jovens cientistas altamente qualificados”, aproveitando o potencial do país que possui uma das maiores biodiversidades do mundo.