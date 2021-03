O Hospital São Luiz, uma das unidades hospitalares de referência no atendimento a covid 19 em Mossoró, tem sofrido com a falta de medicamentos e insumos que são fundamentais no combate e no tratamento da doença. Não por falta de interesse ou recursos para compra-los. Mas, sim, devido a falta no mercado para comprar.

É o que relatam médicos, e principalmente os familiares dos pacientes internados na UTI que precisam dessa medicação diariamente. O Propofol e o Rocurônio são medicações injetáveis, disponíveis apenas para hospitais, que estão com enormes dificuldades de encontra-los para comprar devido a procura de todos os hospitais do pais.

Em Mossoró, os 45 leitos de UTI existentes no Hospital São Luiz, os 9 leitos do Hospital Regional Tarcísio Maia e os 10 leitos do Hospital Rafael Fernandes, atualmente, encontram- se quase que 100% de ocupados. A exemplo de todas as UTIs covid19 do País, os principais medicamentos são: Ketamina, Midazolam, Fentanil e principalmente os que estão em falta nesse momento, o Rocuronio e Propofol. Quem os tem, guarda, pois já tem ciência do quadro de escassez para comprar de agora em diante.

O Rocurônio é indicado para ser usado juntamente com a anestesia geral para facilitar a intubação traqueal em procedimentos de rotina e indução de sequência rápida de anestesia.

Já o Propofol, é indicado para indução e manutenção de anestesia geral em procedimentos cirúrgicos. Isto significa que Propofol faz com que o paciente fique inconsciente ou sedado durante operações cirúrgicas ou outros procedimentos.

“Esses medicamentos já estão começando a ficar em falta a nível nacional, precisamos lembrar que os laboratórios eles não vão conseguir suprir toda a procura que existe hoje no mercado então nós da prefeitura de Mossoró, tínhamos em estoque o Propofol, já estamos nesse envio para o Hospital São Luiz fizemos contato com a direção do hospital e hoje mesmo chegará Propofol na UTI do São Luiz” disse a secretária.









E não foi só a demanda por insumos que aumentou no município, a procura por testes da covid 19 também segue crescendo, hoje pela manhã, muitas pessoas procuraram UPA do bairro Belo Horizonte em busca dos teste para diagnosticar a covid, e relatam que existe na unidade, um número limite de atendimentos por dia, a secretaria garante que o atendimento tem sido feito a todas as pessoas que buscam a UPA.

“Não existe quantidade limitada de fichas, todo paciente que chegar e o médico prescrever que tem a necessidade de realização deverá ser realizado o teste, ontem em conversa com a Secretaria de saúde pública do Estado (Sesap), com a promotora Selma, foi garantido o envio do maior número de testes swabs para atender a população sem que ela volte sem fazer o exame” afirma Morgana

A secretaria alerta ainda que a população tome cuidado com a transmissão da covid- 19 “A prevenção ainda é a melhor forma de não contrair a doença então lavagem das mãos, distanciamento social e uso da máscara, precisamos do apoio da população pra que a gente não precise de um leito de UTI a mais” destaca a titular da pasta.