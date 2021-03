"Consegue transmitir para nós um sentimento de humanidade, de esperança, de pensar grande", diz Isolda sobre discurso de Lula. A deputada estadual elogiou o primeiro discurso feito pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva após suas condenações terem sido anuladas pelo ministro Edson Fachin, do STF. Durante o discurso, o ex-presidente falou sobre a gravidade do momento atual do Brasil. Para Isolda Dantas (PT), o discurso mostrou o tamanho de Lula para a história do Brasil.

A deputada estadual Isolda Dantas (PT) elogiou o primeiro discurso feito pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva após suas condenações terem sido anuladas pelo ministro Edson Fachin, do STF.

"É impressionante como ele consegue transmitir para nós um sentimento de humanidade, de esperança, de pensar grande", disse Isolda.

Durante o discurso, o ex-presidente Lula falou sobre a gravidade do momento atual do Brasil, que enfrenta a pandemia do novo coronavírus e a crise econômica, e criticou o presidente Jair Bolsonaro. Ele também criticou a Lava-Jato, mas disse não ter raiva e que as injustiças que sofreu são menores que as sofridas pelo povo.

Para a deputada Isolda Dantas (PT), o discurso mostrou o tamanho de Lula para a história do Brasil.

"Lula consegue tocar em todos os pontos com muita serenidade. Ele começou a entrevista dizendo que não tinha ódio, e ele tinha todos os motivos para ter ódio. O Lula é um exemplo de como na profunda adversidade é possível olhar para o futuro e encontrar soluções", disse a deputada.

"É muito bom e me dá muita alegria ver a disposição e a lucidez do Lula. Eu vi a entrevista inteira e é impressionante como ele consegue transmitir para nós um sentimento de humanidade, de esperança, de pensar grande, de pensar o tamanho do Brasil. Lula é um exemplo de como é possível deixar a sua dor de lado em nome da dor dos outros. Valeu, presidente Lula. O senhor nos inspira e nos faz ecoar o verbo esperançar", concluiu Isolda Dantas.