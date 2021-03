UFRN oferta 3.300 vagas para cursos EaD na área de Ciências Agrárias

A Escola Agrícola de Jundiaí (EAJ/UFRN) realiza inscrições para cursos na área de Ciências Agrárias, dentro do Programa Novos Caminhos.

Serão ofertadas, ao todo, 3.300 vagas em sete cursos gratuitos de qualificação profissional, em formato remoto. Os interessados devem preencher o formulário de inscrição até o dia 21 de março.

Para se inscrever, o candidato deve ter mais de 16 anos, não possuir matrícula ativa em outro curso financiado pelo Bolsa Formação e possuir a escolaridade mínima exigida por cada curso. Além disso, o candidato poderá inscrever-se em apenas uma opção de curso.

Após as inscrições, se o número de interessados for maior que o número de vagas ofertadas em determinado curso, haverá um sorteio para seleção dos discentes. As aulas terão início no dia 5 de abril.

As 3.300 vagas serão distribuídas nos seguintes cursos ofertados: Aquicultor: Produção Comercial de Peixes Ornamentais; Aquicultor: Produção comercial de peixes; Agente de Gestão de Resíduos Sólidos; Horticultor Orgânico; Auxiliar de Operação em Estação de Tratamento de Águas; e Operador de Beneficiamento de Pescado e Produtor de Derivados do Leite.

O resultado da seleção será divulgado no dia 22 de março no site do Programa Novos Caminhos. Após a divulgação do resultado, os contemplados serão cadastrados na plataforma de cursos da UFRN e devem confirmar sua matrícula e interesse pelo curso até o dia 29 de março.

Para mais informações, confira o edital.