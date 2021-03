Fiscalização do toque de recolher será reforçada em Mossoró no final de semana

Em reunião entre secretários do RN e da cidade de Mossoró, ficou decidido que as ações de fiscalização do decreto estadual que determina o toque de recolher durante todo o dia de domingo e feriado e das 20h às 6h nos demais, serão reforçadas com a atuação integrada das forças de Segurança estadual e municipal.

Para reiterar a Operação Pacto Pela Vida na cidade de Mossoró, os gestores das forças de Segurança do Estado e do Município estiveram reunidos na tarde desta sexta-feira, 12, em videoconferência.

A reunião é resultado das tratativas que vêm sendo desenvolvidas entre a governadora Fátima Bezerra e o prefeito Allyson Bezerra, desde a sua posse.

Na ocasião, ficou decidido que as ações de fiscalização do decreto estadual que determina o toque de recolher durante todo o dia de domingo e feriado e das 20h às 6h nos demais, serão reforçadas com a atuação integrada das forças de Segurança estadual e municipal.

Neste sábado, 13, às 17h, viaturas das Polícias Militar e Civil, Bombeiros, da Guarda Municipal e do Batalhão de Trânsito sairão em comboio do 2º Batalhão da Polícia Militar para o trabalho de fiscalização.

Os secretários de Estado Fernando Mineiro (Gestão de Projetos e Metas) e Coronel Francisco Araújo (Segurança), ao lado do secretário de Segurança Pública, Trânsito, Mobilidade e Defesa Civil de Mossoró, Cledinilson Oliveira, e do comandante da Guarda Municipal do município, Thiago Fernandes, conduziram a reunião e ajustaram um trabalho coletivo entre os Poderes.

“Diferenças políticas não devem pesar neste momento tão grave pelo qual estamos passando. A medida do decreto estadual que determina que as pessoas fiquem em casa precisa ser cumprida à risca para que vidas possam ser salvas. E sei que vamos fazer de Mossoró um exemplo disso”, disse Mineiro, coordenador do Pacto pela Vida e do Projeto Governo Cidadão.

Coronel Araújo lembrou que “pela sua localização na divisa com o Ceará, Mossoró precisa de uma atenção especial nesse contexto de pandemia. Por isso estamos aqui, dois secretários de Estado e todos os comandantes da Segurança estadual para fazer a integração entre nossos trabalhos”.

Todos destacaram, ainda, que a reunião positiva consolida as ações exitosas que já vinham sendo praticadas em consenso pelo Governo do RN e pela Prefeitura de Mossoró.

Oliveira, disse que “a Guarda Civil e o Trânsito municipais continuarão em sintonia com o Estado para combater a pandemia”, o que foi corroborado pelo comandante Fernandes.

“A população já viu que a nossa fiscalização é séria e que está surtindo efeito. Só temos a ganhar nessa soma de esforços”.

No primeiro domingo de toque de recolher integral, o Rio Grande do Norte obteve a maior taxa de isolamento do país.

“Graças à postura altiva da governadora Fátima Bezerra estamos vendo que a população se somou aos nossos esforços. Já vemos, também, mudança de consciência nos estabelecimentos comerciais, pois alguns já decidiram não abrir no domingo. Temos uma ação de fiscalização integrada eficaz em Natal que certamente se repetirá em Mossoró e nas cidades do Oeste”, finalizou Mineiro.

Veja mais:

#PactoPelaVida: RN registra o maior índice de isolamento do país neste domingo, 7





O Pacto pela Vida foi acordado em junho de 2020 pelo Governo do Estado com as prefeituras potiguares para que sejam cumpridas as medidas sanitárias instituídas em decretos como o toque de recolher, a obrigatoriedade do uso de máscaras, distanciamento social e a proibição de aglomerações.

Participaram da reunião, ainda, o secretário adjunto da Sesed, delegado Osmir Monte; os comandantes Alarico Azevedo (PM), Luiz Monteiro Junior (Corpo de Bombeiros), Alcione Araújo (2º grupamento de Bombeiros), Nitoildo Dantas (7º Batalhão PM de Pau dos Ferros), Carlos Souza (2º Batalhão PM de Apodi) e Mairton Castelo Branco (Policiamento do Interior (CPI); o delegado Inácio Rodrigues, diretor da Polícia Civil no interior (DPCIN); e Jerbes Lucena, Chefe do Serviço de Atividades Técnicas (SAT) do Corpo de Bombeiros.