Governo Federal adia “prova de vida” para aposentados e pensionistas

A decisão é válida para aposentados e pensionistas federais e anistiados políticos civis. O recadastramento desse público está suspenso até 31 de maio de 2021. A decisão foi publicada na edição desta terça-feira (16) do Diário Oficial da União, pelo Ministério da Economia. De acordo com a instrução normativa, a chamada “prova de vida”, que deve ser realizada anualmente, foi adiada como medida de prevenção à Covid-19. Ainda de acordo com o Ministério, essa suspensão não afeta o recebimento de proventos ou pensões pelos beneficiários.