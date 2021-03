Mossoró: Idosos de 75 a 79 anos são vacinados em horários agendados

A vacinação dos idosos de 75 a 79 anos de idade chega ao segundo dia imunizando este público de maneira organizada e sem aglomerações nas unidades básicas de Saúde. Diariamente, o coordenador de imunizações de Mossoró, Etevaldo Lima, percorre longos percursos entre a sede da II Unidade Regional de Saúde Pública (II URSAP) e as 46 UBS’s do município.

Etevaldo afirma que o fluxo, desde de vacinas, de informações e de profissionais de saúde, tem sido constante desde o início da vacinação contra a Covid-19.

O trabalho decorrente de toda essa movimentação tem um objetivo maior: imunizar as pessoas inseridas nos chamados grupos prioritários. “Nós nunca paramos a vacinação até agora e estamos trabalhando arduamente para não deixar as doses paradas, ao mesmo tempo, que elas precisam chegar as pessoas certas definidas pela plano municipal de vacinação que são, na fase atual, os idosos de 75 a 79 anos”, disse Etevaldo.

Até esta terça-feira (16), Mossoró registrava 18.880 pessoas vacinadas, ou, 6,28% da população, segundo a plataforma RN Mais Vacina, que monitora, registra e fiscaliza a aplicação das vacinas contra a Covid-19.

Idosos ficam livres de aglomeração

Morador do bairro Santo Antônio, na zona norte de Mossoró, Aurino Moura compareceu à UBS Dr. Joaquim Saldanha, na Estrada da Raiz e foi vacinado. “Por eu ter sido agendado, não encontrei aglomeração e isso é positivo”, disse.

Já a aposentada Lurdes Guimarães, de 81 anos, deixou o período da sua faixa etária passar na semana passada. Por ter medo, ela perdeu o prazo, mas voltou atrás da decisão e hoje tomou a vacina incentivada pelos familiares. “Nós a convencemos a ser vacinada porque a Covid-19 mata, mas a vacina não”, disse a filha da aposentada Verônica Guimarães que acompanhou a mãe na UBS da Estrada da Raiz.

RN vai receber 74.600 doses

No final da manhã de hoje (16), em uma rede social, a governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, afirmou que o estado deve receber 74.600 doses ainda nesta quarta-feira, dia 17.

A nova remessa possibilitará a continuidade da vacinação para o público de idosos de 75 a 79 anos de idade em Mossoró, cuja remessa anterior já não era suficiente para atender o mesmo, segundo a própria norma técnica emitida pela respectiva secretaria.

O quantitativo para Mossoró ainda não foi divulgado até o momento pela Secretaria Estadual de Saúde Pública (SESAP/RN).