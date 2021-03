Novo decreto deve sair hoje (17); Comitê recomenda medidas mais restritivas. A vigência do decreto que instituiu o Toque de Recolher no RN termina nesta quarta-feira (17). Com ocupação geral de leito em 96,4% e 117 pacientes na fila de espera por um leito de UTI Covid-19, o Comitê de Especialistas da Sesap apresentou à governadora Fátima Bezerra e à cúpula de gestores do Governo a Recomendação 26, na qual aponta a necessidade de medidas ainda mais restritivas diante do cenário epidemiológico assistencial no tratamento da doença nos seus casos mais graves.

Mesmo com o decreto do Toque de Recolher, cuja vigência termina hoje (17) - a ocupação dos leitos críticos permanece alta no Rio Grande do Norte: 96,4% no geral e, segundo os dados do mais recente boletim, com 117 pacientes na fila de espera por um leito de UTI, dos quais 107 estão na Região Metropolitana e 10 no Oeste.

Diante desses fatos, o Comitê de Especialistas da Secretaria de Estado e da Saúde Pública (Sesap) apresentou à governadora Fátima Bezerra e à cúpula de gestores do Governo a Recomendação 26, na qual aponta a necessidade de medidas ainda mais restritivas diante do cenário epidemiológico assistencial no tratamento da Covid-19, nos seus casos mais graves.

Além disso, o Comitê também recomenda que os municípios sigam as medidas restritivas do Governo do Estado e não flexibilizem, de maneira individual, suas ações.

Diante dessa recomendação, a governadora Fátima Bezerra se reuniu virtualmente, ainda nesta terça-feira (16), com os prefeitos dos municípios do RN, aim de manter o diálogo com Poderes Executivos Municipais e demais setores para que o entendimento seja o de sempre: continuar salvando vidas no Estado e que as propostas lançadas pelo Governo continuem voltadas para garantir que as pessoas não se contaminem e não desenvolvam a forma mais grave da doença, enquanto não há vacinação em massa.

NOVO DECRETO

O novo decreto, que deve ser lançado nesta quarta-feira (17), será o quarto decreto estadual de 2021 focado na prevenção e mitigação do contágio pelo vírus pandêmico, visando proteger a saúde da população.

Desde março do ano passado, quando foi decretada calamidade sanitária - e já contando o de agora -, o Governo do RN emitiu 44 decretos normativos para o combate à doença, além de medidas voltadas ao remanejamento de orçamento para investimento no enfrentamento à pandemia.

Além do RN, outros 18 Estados adotaram ou estão tomando medidas restritivas mais duras do que as anteriormente aplicadas. Em Pernambuco, medidas como o fechamento das atividades não essenciais e a suspensão de aulas presenciais na rede privada entram em vigor no dia 18.

As propostas apresentadas pelos prefeitos e que serão analisadas pelo Governo do Estado, dizem respeito ao horário do toque de recolher, funcionamento do comércio e de escolas, além de bares, restaurantes, templos religiosos.

“Estamos buscando um consenso sobre essas questões para dar um sentido único a ser seguido pela população. É fundamental superar divergências”, disse o coordenador do Pacto pela Vida, Fernando Mineiro.