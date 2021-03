RN recebe 74.600 doses de vacinas hoje (17); 150 mil pessoas já foram vacinadas. As novas doses fazem parte da remessa entregue pelo Instituto Butantan ao Ministério da Saúde na segunda-feira (15). O último lote de vacinas recebidos pelo estado também foi da CoronaVac. No dia 10 de março, foram enviadas um total de 43.200 doses. Estas foram destinadas à vacinação da população na faixa etária dos 75 a 79 anos. A Sesap deverá emitir nota técnica orientando o uso do lote que será recebido nesta quarta (17).

O Governo do Rio Grande do Norte aguarda para a tarde desta quarta-feira (17), a chegada de mais 74.600 doses da vacina CoroconaVac, contra a Covid-19. Este novo lote faz parte da remessa entregue pelo Instituto Butantan ao Ministério da Saúde na segunda-feira (15).

A notícia sobre a chegada das novas doses foi confirmada pela governadora Fátima Bezerra, por meio de uma publicação em suas redes sociais. “Atualizando aqui em primeira mão para vocês. Está prevista para amanhã a chegada de 74.600 novas doses da CoronaVac ao Rio Grande do Norte. #vemvacina”, escreveu ela.

O último lote de vacinas recebidos pelo estado também foi da CoronaVac. No dia 10 de março, foram enviadas pelo Ministério da Saúde um total de 43.200. Estas foram destinadas à vacinação da população na faixa etária dos 75 a 79 anos. A Sesap deverá emitir nota técnica orientando o uso do lote que será recebido nesta quarta (17).

O Comitê de Especialistas da Secretaria de Estado e da Saúde Pública (Sesap) lembra que a vacinação é a medida mais eficaz contra a contaminação e a mortalidade pelo vírus.

Os especialistas dizem que ainda há necessidade de cruzamento de dados para se falar de maneira mais concreta, mas, na prática, o que se observa é que o número de pessoas idosas que já foram vacinadas com as duas doses é bem menor nessa atual circunstância dos doentes mais graves e hospitalizados.

“O impacto é tão grande (da vacinação) que a gente não está vendo hoje os idosos mais velhos que tomaram as duas doses da vacina, e também, profissionais de saúde que já se vacinaram. O que vemos é que pessoas com menos de 60 anos são mais volumosas nas internações. E a principal explicação para isso é a vacina”, observou o diretor geral do Hospital Giselda Trigueiro, André Prudente.

VACINAÇÃO NO RN

A vacinação contra a Covid-19 no Rio Grande do Norte alcançou, nesta terça-feira (16), 150 mil potiguares. Os dados são da plataforma RN Mais Vacina, operada pelo Governo do Estado, por meio da Sesap, em cooperação com o Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde da Universidade Federal do RN (LAIS/UFRN) e os municípios.

Ao alcançar as 150 mil pessoas, a campanha de imunização no estado chega a 56% do público-alvo da primeira fase do plano de vacinação. A meta de cobertura estimada pela Sesap para a primeira fase é de 235.719 potiguares, o que representa 90% da população dentro do grupo prioritário.

Assim, a vacinação no RN ultrapassa também as 200 mil doses aplicadas, já que 51.930 pessoas receberam a segunda dose do imunizante. Até a tarde desta terça-feira, o RN+ Vacina contava com 774.770 pessoas cadastradas.

A remessa de vacinas que chega nesta quarta-feira (17) já é a décima que o Rio Grande do Norte recebe por meio do Ministério da Saúde.

Confira aqui todas as doses já recebidas:

18 de janeiro – Coronavac: 22.440 doses

18 de janeiro – Coronavac: 60.000 doses

24 de janeiro – Oxford: 31.500 doses

24 de janeiro – Coronavac: 14.600 doses

07 de fevereiro – Coronavac: 29.000 doses

07 de fevereiro – Coronavac: 17.800 doses

24 de fevereiro – Oxford: 35.500 doses

24 de fevereiro – Coronavac: 19.400 doses

10 de março – Coronavac: 43.200 doses

17 de março – Coronavac: 74.600 doses