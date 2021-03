Foro de Moscow 17.03.2021 │A situação da pandemia exige um decreto mais pesado de Fátima?

A SITUAÇÃO DA PANDEMIA EXIGE UM DECRETO MAIS PESADO DE FÁTIMA?

EDIÇÃO: 300

O programa Foro de Moscow destaca a edição do novo decreto da governadora Fátima Bezerra, após a vigência do atual, que termina hoje. Virá mais rigoroso frente ao aumento de casos e mortes? Além disso, o professor da UFRN, José Dias do Nascimento fala do panorama da Covid no RN.

1 - Pesquisa Fórum: Lula dobra em intenção de votos e venceria Bolsonaro se eleição fosse hoje

2- Governo publica hoje novo decreto com medidas restritivas contra covid-19

3- Irmão sai em defesa de professor Valdir da Ufersa

4- Ficar em casa é bonito para quem tem seu salário garantido, diz presidente da CDL

5- Policiais Civis vão participar de Lockdown da Segurança Pública

6- Datafolha: Rejeição a Bolsonaro na gestão da pandemia bate recorde e vai a 54%

7- A sensibilidade unânime dos vereadores ao autorizarem a compra de vacinas

8- Um dia após Brasil bater novo recorde de mortes, mais de 120 pacientes seguem à espera de UTI covid no RN

9- Restaurante Bambino's encerra atividades

10 - Fátima anuncia R$ 10 mi em crédito para bares, restaurantes e setor de turismo; veja documentos necessários para pedir financiamento

11 - Em Natal, 64,13% é a favor do toque de recolher

