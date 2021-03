Prefeitura de Mossoró entrega médicos à UBS do Alto do Sumaré

A UBS Vereador Lahyre Rosado no Alto do Sumaré recebeu nesta quarta-feira (17) dois médicos que passam a atender a população em dois turnos diariamente, graças ao contrato firmado entre a Prefeitura de Mossoró e a empresa Sama, no primeiro bimestre deste ano.

Os médicos foram levados para a unidade pelo prefeito Allyson Bezerra, após a iniciativa da Prefeitura de Mossoró de resolver o problema que não era exclusivo da UBS do Alto do Sumaré, mas atingia quase uma dezena de unidades de saúde, inclusive da zona rural, como nas comunidades Hipólito, Barrinha, entre outras.

Prefeito entrega os médicos

O prefeito Allyson Bezerra tem comparecido pessoalmente às UBS beneficiadas pelo contrato, para entregar os profissionais médicos. Nas unidades visitadas, o sentimento é de felicidade e de dever sendo cumprido com respeito aos cidadãos. “É um trabalho que vem sendo feito e que tem recebido o reconhecimento da população, de levar assistência médica ao povo. Estamos investindo na atenção básica do nosso município porque queremos que o paciente que necessita de um atendimento direto e diário, não venha a sofrer uma piora do seu quadro clínico que o leve para a uma UPA ou a um hospital.

Queremos que o paciente seja tratado e bem assistido aqui na UBS que é próxima da sua casa”, disse o prefeito.

A secretária municipal de saúde Morgana Dantas, afirma que não haverá mais falta de equipe médica para atender os moradores do Alto do Sumaré. “Essa UBS do Sumaré tinha médico por um tempo, porém, não conseguia cumprir os horários de 40 horas semanais, de 8 horas dia e isso prejudicava muito as consultas. Contudo, hoje resolvemos o problema deixando a unidade com dois médicos, duas equipes trabalhando com a carga horária necessária durante toda a semana”, disse.

População aprova ação da Prefeitura

A dona de casa Rita Francisca já precisou diversas vezes de médico e em várias oportunidades voltou para casa sem atendimento. Hoje, surpreendida pela presença de médico na UBS ela agradece por conseguir a consulta: “Aqui estava muito difícil porque o médico não durava muito aqui e graças a Deus e a esta nova gestão nós agora temos médico”, comemora.

O depoimento da moradora do bairro é dado sob o olhar de aprovação de outro morador e paciente, o frentista Carlos Antônio: “Muito bom ter médico na nossa unidade, para gente não precisar correr atrás de médico em outro local longe de casa”, disse.