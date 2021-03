O vereador Genilson Alves (Pros) ressaltou a necessidade da criação de políticas públicas por parte do Governo do Estado para amenizar a situação dos comerciantes durante a pandemia. Com o novo decreto estadual, bares, lojas e restaurantes estão passando por dificuldades, afirma o vereador.

Para Genilson, é urgente que a governadora Fátima Bezerra (PT) faça algo pelos estabelecimentos. “É preciso diminuir impostos e dar ajuda financeira. Estamos vendo muitos comércios fecharem as portas e pessoas perderem seus empregos. No Ceará, o Governo do Estado tomou algumas providências para diminuir o impacto da crise, o RN precisa fazer o mesmo”.

Vacinação

Genilson também defendeu a vacinação em massa da população e parabenizou a Prefeitura de Mossoró pela aplicação de quase 19 mil doses de vacina contra a Covid-19. “Sabemos que só com a imunização poderemos voltar ao normal. A Prefeitura de Mossoró está empenhada em vacinar os mossoroenses o mais rápido possível com as doses que chegam à cidade. E também está buscando, através de um consórcio de municípios, adquirir mais doses para a cidade”.