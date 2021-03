RN ultrapassa a marca de 4 mil mortos por complicações da Covid-19

Nesta quarta-feira (17), de acordo com os dados epidemiológicos divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap), são 4.024 óbitos, além de 182.399 casos confirmados da doença no Estado. Em Mossoró, de acordo com o informe epidemiológico da secretaria municipal de saúde, 15.120 pessoas já foram infectadas ou estão com o novo coronavírus e 324 delas morreram pela doença.