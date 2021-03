Vice-governador do RN testa positivo para a Covid-19; Antenor já está em isolamento. A informação foi confirmada pela assessoria de Antenor Roberto e também por uma publicação na página oficial do Governo do Estado no Twitter. O exame que diagnosticou a doença foi realizado nesta quinta-feira (18) e o resultado saiu no mesmo dia. Antenor está assintomático e segue em isolamento. A assessoria também afirmou que ele não vinha tendo contato com a governadora Fátima Bezerra.

Por meio de sua assessoria, o vice-governador do estado do Rio Grande do Norte, Antenor Roberto (PCdoB), foi diagnosticado com a Covid-19. A informação também foi confiada pela página oficial do Governo do Estado no Twitter.

De acordo com a publicação, o teste, via exame swab, foi realizado nesta quinta-feira (18) e o resultado, confirmando o diagnóstico, saiu na noite do mesmo dia.

Antenor não apresenta sintomas da doença. Apesar disto, o vice-governador já está cumprindo isolamento em sua residência e segue as recomendações dos profissionais de saúde.

Ainda segundo a assessoria, há mais de uma semana o vice-governador do RN não tem contato com a governadora Fátima Bezerra (PT).