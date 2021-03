RN inicia a semana com 96,8% dos leitos de UTI Covid ocupados; no oeste, ocupação é de 100%

O Rio Grande do Norte iniciou a semana com taxa de ocupação de leitos críticos em 96,8%. No oeste, região que vinha recebendo pacientes regulados de outras partes do estado, principalmente da região metropolitana, a ocupação está em 100%.

Os dados estão disponíveis no Portal Regula RN, do Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde da UFRN (LAIS), que monitora a regulação de leitos em todo o estado.

Ao todo, 128 pessoas aguardam na fila por um leito de UTI e há apenas 11 deles disponíveis no RN. A maior parte desses pacientes estão na região metropolitana, um total de 115.

Ainda de acordo com o Regula RN, só há vagas disponíveis nos Hospital Regional Telecila Freitas Fontes, em Caicó, Giselda Trigueiro e Maria Alice Fernandes, ambos em Natal.

Em Mossoró, os hospitais Regional Tarcísio Maia, São Luiz e Rafael Fernandes estão com 100% de ocupação.





MAIS LEITOS EM MOSSORÓ

Neste domingo (21), a governadora Fátima Bezerra anunciou a abertura de mais 10 leitos de UTI Covid em Mossoró.

Segundo Fátima, a abertura será possível graças a uma negociação entre a Sesap e a Liga Mossoroense de Estudos e Combate ao Câncer (LMECC), para instalação dos leitos no Hospital Santa Luzia, uma das duas unidades da liga na cidade.

