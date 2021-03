STF decide que Moro foi parcial ao condenar Lula no caso do tríplex

A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal declarou em julgamento na tarde desta terça-feira (23) por 3 votos a 2, que o ex-juiz federal Sergio Moro agiu com parcialidade ao condenar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no caso do triplex do Guarujá.

A sentença que condenou Lula segue anulada por outra decisão, determinada pelo ministro Edson Fachin, que apontou a incompetência da Justiça Federal do Paraná para analisar os processos do ex-presidente e tornou sem efeito as condenações pela Operação Lava Jato de Curitiba.

Com a decisão de hoje, foi anulado todo o processo do triplex, que agora precisará ser retomado da estaca zero pelos investigadores. A decisão resultou do julgamento pela turma de uma ação impetrada em 2018 pela defesa de Lula.

Mudança de voto

A maioria a favor da ação do ex-presidente só foi possível graças mudança de voto da ministra Cármen Lúcia. Em 2018, quando teve início o julgamento, a ministra rejeitou a ação, mas agora seguiu o entendimento dos colegas Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski.

Cármen Lúcia entendeu ao analisar os novos elementos que a atuação de Moro não foi imparcial, favoreceu a acusação e, portanto, segundo avaliação da ministra, houve um julgamento irregular.

A suspeição de hoje não é automática para outros processos de Lula, a defesa terá, por exemplo, que questionar os outros casos na Justiça.

Como o caso do sítio de Atibaia, que Moro não foi o autor da condenação de Lula, mas recebeu a denúncia e transformou o petista em réu nesse caso.

Para o relator da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin, a suspeição de Moro tem efeitos que vão além do caso de Lula e abre brecha para que advogados de ouros condenados na Lava Jato questionem na Justiça a conduta do ex-juiz e apontem outras sentenças como ilegais.