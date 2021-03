Nesta quarta-feira (24), no horário destinado às lideranças, na sessão ordinária por Sistema de Deliberação Remota (SDR) da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, alguns deputados chamaram a atenção para a propagação das chamadas Fake News.

O parlamentar Francisco do PT tratou do assunto da desinformação no contexto nacional e destacou a proliferação de fake news disseminadas por pessoas e por veículos de informação também no Rio Grande do Norte.

“Ontem fiz uma declaração e apresentei alguns dados, que foram inclusive questionados. Aqui no RN quando a vacina chega, em aproximadamente 24h elas são distribuídas aos municípios. As doses que o Governo do Estado guardou, e que são questionadas, foram as segundas doses. A retenção foi feita por orientação do Ministério da Saúde, que tinha o receio de não ser possível que as doses chegassem a tempo. Mas, a orientação do Ministério da Saúde mudou. Com isso, foi autorizado ao estado do RN distribuir o quantitativo das segundas doses com o compromisso de que serão repostas a tempo”, esclareceu.

Francisco do PT também se dirigiu ao deputado estadual Gustavo Carvalho, em resposta a pronunciamento dele que sugeriu que a governadora conhecesse o modelo de vacinação da Paraíba.

“O deputado deveria ter dito por que a Paraíba está com calendário diferente. Lá, apenas os profissionais da linha de frente foram vacinados e não todos os agentes de saúde, diferente daqui. Por isso que a faixa etária lá está adiantada”, explicou Francisco do PT.

Ele também informou que a governadora tem pedido que os profissionais de segurança e da educação sejam incluídos nos grupos prioritários da vacinação.

Segundo o reacionário do deputado Francisco, a deputada estadual Isolda Dantas lembrou a obrigação que a classe política tem de ser vigilante da verdade.

“O que está acontecendo com a governadora é um discurso orquestrado para ocultar a verdade. Não estou dizendo que o governo não tenha falhas e não cometa equívocos, mas nós não temos o direito de confundir a população, de fazer um discurso que possa provocar pânico”, disse.

Ela apontou que o deputado Gustavo Carvalho disse que os 700 leitos anunciados pelo Governo do Estado não estão funcionando.

“Eu vou falar da minha região, porque eu sei que estão funcionando. Hoje existem 75 leitos de UTI em Mossoró e vão abrir mais 10. Nós não temos o direito de não fazer o discurso da verdade”.

Isolda Dantas sugeriu que ligassem para os hospitais e perguntassem se os leitos estão funcionando ou não.

Ela também reiterou a informação de Francisco do PT sobre a questão das vacinas e a comparação com a Paraíba.

“A gente precisa saber como as coisas estão acontecendo para poder dar a informação. Vamos somar esforços, se for para fazer crítica, que seja baseada na verdade”.