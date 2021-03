Mossoró recebeu mais de R$ 80 milhões extras para enfrentar pandemia em 2020

Deste total, R$ 36.833.823,98 foram exclusivos de apoio financeiro ao município para desenvolver ações contra a pandemia. Os outros 43.532.088,22 foram destinados, ao longo do ano, para instalação e custeio dos leitos de UTI Covid-19. O Fundo Municipal de Saúde ainda recebeu um total de 151.754.804,91 depositados pelo Governo Federal. Apesar disto, a atual gestão encontrou estoques vazios, sem luvas, máscaras, insumos, além de plantões atrasados dos profissionais de saúde, bem como atraso no pagamento dos leitos de UTI Covid que foram abertos no município.