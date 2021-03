Qualificação: cursos gratuitos de Tecnologia estão com inscrições abertas

Estão abertas as inscrições para cursos gratuitos na área de Tecnologia, oferecidos pela Escola do Trabalhador 4.0, em parceria com a Microsoft. Todos os conteúdos deverão ser assistidos de forma on-line e dão direito a certificado de conclusão.

Os primeiros seis cursos gratuitos disponíveis na Escola do Trabalhador 4.0 da trilha ‘Letramento Digital’ são: Trabalhe com Computadores, Acesse Informações Online, Comunique-se Online, Crie Conteúdo Digital, Colabore e Gerencie Conteúdos Digitais e Participe Online com Segurança e Responsabilidade.

Serão disponibilizados outros 41 cursos na plataforma de ensino remoto, durante os meses de abril, maio e junho, nas trilhas ‘Produtividade’ e ‘Introdução à programação’.

Os cursos são destinados a trabalhadores maiores de 18 anos, que queiram se reinventar e se preparar para as novas demandas do mercado de trabalho, principalmente com foco no ambiente digital. Os interessados podem se inscrever gratuitamente no site do programa.

A iniciativa visa capacitar mais de cinco milhões de jovens e adultos em habilidades digitais com foco na empregabilidade até 2023.