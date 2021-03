Subiu para cinco anos o tempo para o candidato utilizar a nota do Enem em Coimbra. Desde 2014 existe um acordo entre os governos brasileiro e português por meio do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), que viabiliza o ingresso de brasileiros aos cursos de graduação em universidades de Portugal, utilizando, apenas, a nota do Enem. Neste ano, a Universidade de Coimbra inseriu um novo curso em sua grade, o de Direito Luso-Brasileiro.