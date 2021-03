Município de Mossoró se aproxima de 30 mil imunizados contra a covid19

Com o aumento da chegada de doses e liberação do PNI para aplicar a segunda dose como primeira, o prefeito Allyson Bezerra e a Secretaria de Saúde Morgana Dantas passaram a vacinar nos final de semana em 10 pontos em Mossoró; Neste sábado, 27, o prefeito visitou 5 pontos de vacinação.

O número de vacinados em Mossoró se aproxima de 30 mil pessoas, ou seja, 10% da população do município, que, segundo o IBGE, chegou a 300 mil habitantes. Com a chegada de mais vacinas, o prefeito Allyson Bezerra orientou aplicar as doses no público prioritário de 70 a 74 anos em 10 pontos de vacinação, também, durante este final de semana.

A vacinação em Mossoró e demais cidades do Rio Grande do Norte, até semana passada, ocorria lentamente, devido ao número baixo de doses das vacinas CoronaVac/Butantan e Astrazeneca/Oxford que chegavam, até então, ao estado, enviadas pelo Governo Federal.

Outro fator que tornava o número de vacinados baixos é que o PNI - Plano Nacional de Imunização, orientava, até domingo passado, as aplicar uma dose no cidadão prioritário e guardar a segunda dose para ser aplicada no período de 14 a 28 dias. Assim, poderia vir 10 mil doses, mas só imunizava, na prática, 5 mil pessoas.

O quadro mudou com a postura do presidente da república, Jair Bolsonaro, de ampliar a disponibilidade das doses de vacina aos Estados, que por sua vez distribui com os municípios em número proporcional a população.

Nesta sexta-feira, 26, o Governo do Rio Grande do Norte recebeu mais 66.100 doses e neste sábado o Corpo de Bombeiros já vai está entregando estas doses nas regionais de saúde, para as prefeituras municipais buscarem e aplicar na população.

Com a decisão do Governo Federal no final de semana passada, de aplicar todas as doses (2ª dose) que estavam em estoque e o aumento das remessas enviadas aos Estado, o prefeito Allyson Bezerra e a secretária Morgana Dantas, da Saúde, em Mossoró, convocaram os idosos com idade de 70 a 74 anos, além dos demais servidores da saúde que ainda não haviam sido vacinados e, por receber vacinas suficientes, abriu 10 postos de vacina na cidade no final de semana.





Na manhã deste sábado, 27, o prefeito Allyson Bezerra visitou a vacinação no Sumaré, no Alto São Manoel, no Belo Horizonte, no Abolição III e Redenção. Na ocasião das visitas aos postos, conversou com os vacinadores e principalmente com as pessoas que estavam sendo vacinadas. Muitos o abordaram para saber quando as pessoas que têm de 60 a 99 anos serão vacinados.

Allyson Bezerra acredita que, com as doses disponíveis, vai ser suficiente para vacinar os idosos de 70 anos, vacinar o restante dos servidores da saúde e iniciar a vacina para quem tem de 68 a 69 anos. O prefeito conversou com o repórter Joaozinho GPS, da Rádio Difusora de Mossoró, sobre o trabalho de vacinação em Mossoró e recomenda o agendamento.

Com a chegada de mais vacinas nesta sexta-feira, 26, e previsão de chegada de outra remessa logo no início da próxima semana, o prefeito Allyson Bezerra acredita que haverá um ritmo, mais acelerado de imunização da população, mesmo as equipes de vacinadores iniciando a aplicação da segunda dose. O rede SUS é a mais completa e eficaz no mundo e no processo de imunização da população contra o novo covoronavis, que é um virus mortal para 2% da população mundial.