Saúde convoca quem tem 67, 68 e 69 anos para tomar vacina contra covid19

Portanto, quem está nesta faixa de idade, já deve procurar neste domingo, 28 os postos de vacina relacionados abaixo, que estão com apoio dos soldados do Tiro de Guerra de Mossoró, para receber a primeira dose contra a covid19. Durante a semana, o cidadão dos grupos prioritários deve ligar para o posto mais próximo de casa e agendar dia e hora para iniciar sua imunização. O número imunizados com a primeira dose em Mossoró já passa de 30 mil.

A Secretaria de Saúde Morgana Dantas, de Mossoró, confirmou aos microfones da Rádio Difusora, que neste domingo, 28, além de quem tem 69 anos, vai começar a vacinar também quem tem 68 e 67 anos nos dez postos de vacinas abertos durante o final de semana.

O prefeito Allyson Bezerra, ao lado da secretária Morgana Dantas, fez a convocação pelas redes sociais. A partir de agora está aberto a faixa de 67, 68 e 69 anos.







Portanto, quem está nesta faixa de idade, já deve procurar os postos de vacina relacionados abaixo, que estão com apoio dos soldados do Tiro de Guerra de Mossoró para ajudar no trabalho de segurança das vacinas, vacinadores e a população que procura estas unidades de saúde.

UBS Chico Costa – Santo Antônio

UBS Marcos Raimundo Costa – Belo Horizonte

UBS Dr. Francisco Nazareno Gurgel – Bom Pastor

UBS Dr. Lucas Benjamim – Abolição III

UBS José Leão – Alto da Conceição

UBS Maria Soares da Costa – Alto de São Manoel

UBS Vereador Layre Rosado – Alto do Sumaré

UBS Epitácio da Costa Carvalho – Pintos

UBS Dr. Ildone Cavalcante de Freitas – Barrocas

UBS Moisés da Costa Lopes – Redenção

Os postos de vacina foram abertos nos finais de semana após o número de vacinas chegando ao município aumentar. Antes, também, havia a situação que o município recebia duas doses e só podia aplicar uma, para garantir a segunda dose de imunização do cidadão.

Sobre as doses que estão sendo aplicadas neste final de semana, quem está na faixa de idade, é só ir no posto de saúde indicado acima e aguardar a vez. Já de segunda a sexta, será por agendamento, para evitar aglomerações nos postos de vacinação.





Com a chegada de mais doses de vacinas CoronaVac /Butantan e AstraZeneca/Oxford, o número de pessoas imunizadas em Mossoró, respeitando exatamente o que prescreve o Plano Nacional de Imunização, do Governo Federal, chega a 30 mil pessoas, ou seja, 10% da população prevista no IBGE para Mossoró em 2021.

Veja mais

Município de Mossoró se aproxima de 30 mil imunizados contra covid19

SESAP envia novas doses de vacinas aos municípios neste sábado, dia 27