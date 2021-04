Moradores das comunidades de São Cristóvão e Ponta do Mel, localizadas em Areia Branca, região da Costa Branca do estado, pedem a instalação de barreiras sanitárias e fiscalização durante o feriado da Semana Santa para combater a entrada de turistas e pessoas de outras cidades para combater a transmissão da covid -19.

O povoado de Ponta do Mel tem cerca de 2.000 habitantes e está distante cerca de 30 km da sede do município de Areia Branca. A maioria dos moradores de Ponta do Mel são pescadores.

Mesmo com as restrições estabelecidas pelo decreto estadual, os moradores relatam que nos finais de semana a comunidade recebe visitas de veranistas de Mossoró e outras cidades da região o que pode contribuir com o aumento de casos de covid na região.

Já São Cristóvão, tem em torno de 1.500 habitantes, fica a 21 km de Areia branca e também teme a entrada de visitantes que possam trazer o vírus para a comunidade.

De acordo com o relato dos nativos que procuraram a reportagem do Mossoró Hoje, esse pedido de fiscalização já foi feito a Prefeitura Municipal de Areia Branca, mas até agora nada foi feito por parte do executivo para minimizar a entrada de visitantes nas praias das comunidades. O medo agora é com a proximidade do feriado de semana santa, os moradores temem o aumento do número de casos de Covid 19 caso não haja ações por parte das autoridades.

As comunidades pedem socorro a Prefeitura de Areia Branca e ao Governo do Estado para a instalação de barreiras de proteção e fiscalização nas praias para evitar aglomerações nesse momento crítico de pandemia em todo estado.