Fiocruz orienta população a permanecer em casa no feriado de Páscoa

Com o aumento do contágio e mortes por Covid-19 em todo o país, feriados como a Páscoa, quando famílias costumam se reunir, tendem a se tornar causas de agravamento da pandemia.

Com o objetivo de orientar sobre como se proteger, a Fiocruz atualizou a cartilha de recomendações para os festejos de fim de ano, que deve servir de norte para todos os que pensam em promover encontros durante a Semana Santa e no domingo de Páscoa.

A cartilha “Covid-19 – preservar a vida é a melhor maneira de celebrar a Páscoa” está disponível no formato digital.

A principal mensagem é que a forma mais segura de celebrar a Páscoa é ficar em casa, apenas com as pessoas que moram com você. “Nenhuma medida é capaz de impedir totalmente a transmissão da Covid-19”, diz a cartilha.

Ainda assim, para aqueles que insistirem em reunir a família durante o feriado, a cartilha traz diversas recomendações de segurança que podem diminuir as chances de transmissão do vírus.

Para diminuir os riscos, é preciso seguir com atenção todas as orientações relativas ao uso da máscara: usar na maior parte do tempo, ter um saco para guardá-la enquanto estiver comendo ou bebendo e ter sempre uma máscara limpa extra, para o caso de necessidade de troca (tempo de uso, umidade ou sujeira).

A cartilha traz também informações sobre o preparo e manuseio de alimentos, limite de pessoas e ventilação nos ambientes, descarte de lixo e disponibilização de álcool em gel. As recomendações sobre lavagem das mãos permanecem.

No fim da cartilha, estão listadas as situações e as condições de saúde que impedem as pessoas de participarem de confraternizações.

Veja a cartilha completa AQUI.