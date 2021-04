Raimundo Pezão, que passou 9 dias na UTI e seis na Enfermaria do Hospital São Luiz, atribui a recuperação que teve ao bom atendimento que recebeu quando estava na UTI ou na enfermaria. Nesta entrevista (VEJA NA INTEGRA), Raimundo Pezão conta detalhes de sua luta particular para superar as sequelas da covid19, que chegou a comprometer quase 80% dos pulmões.