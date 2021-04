Mossoró Vacina realiza imunização de quase 3 mil pessoas no final de semana. Dez UBSs funcionaram neste final de semana para atendimento a idosos de 64 e 63 anos acima. O balanço da campanha mostra que foram aplicadas 1.326 doses no sábado e outras 1.634 doses no domingo, totalizando a aplicação de 2.960 doses em dois dias.

FOTO: CÉLIO DUARTE