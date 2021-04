Idib abre inscrições para concurso do Depen com 1.177 vagas

O Departamento Penitenciário Nacional (Depen) abre inscrições a partir do dia 6 de abril de 2021 para processo seletivo com 107 vagas de contratação imediata e 1.070 de cadastro reserva. Os 12 cargos ofertados exigem formação acadêmica de nível superior em arquitetura e engenharia civil, ambiental e sanitarista, elétrica, mecânica e mecatrônica. Os salários iniciais vão de R$ 6.242 (analista técnico de obras) a R$ 8.293 (especialista técnico de obras).

Os interessados devem acessar o site do Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro (Idib) http://www.idib.org.br das 14h do dia 6 de abril até às 23h59 do dia 16 de maio de 2021. A taxa de R$ 60 deverá ser paga até 24 horas após a emissão do boleto no ato da inscrição. As provas objetivas serão realizadas no dia 13 de julho, em Brasília. O certame tem validade de dois anos, podendo ser prorrogado por mais dois.

Pandemia

O Idib tem o compromisso de zelar pela segurança de todos os envolvidos em exames e demais eventos da instituição. Portanto, assim como vem realizando em outras provas pelo país, a banca atenderá às normas sanitárias vigentes para o enfrentamento do novo coronavírus, higienizando e desinfetando os locais de provas com a pulverização de produtos químicos utilizados em ambientes hospitalares, aferindo a temperatura corporal dos participantes, oferecendo álcool gel e tapetes sanitizantes na entrada e, também, garantindo o distanciamento social mínimo de dois metros entre as pessoas. O uso de máscaras faciais será obrigatório para todos os presentes.

