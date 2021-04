MEC registra mais de 1,3 milhão de inscritos no primeiro dia de SiSU

Apesar da instabilidade registrada no site, o primeiro balanço do Ministério da Educação (MEC) indica que, até as 17h desta terça-feira (6), o Sistema de Seleção Unificado (SiSU 2021) registrou mais de 1,3 milhão de candidatos inscritos no site oficial da primeira edição do ano.

Nesta edição, estão sendo ofertadas mais de 209 mil vagas em 110 universidades públicas (estaduais e federais) e nos institutos federais em todo o espaço brasileiro. As inscrições no SiSU 2021/1 estão abertas até às 23h59 desta sexta-feira (9).

Os interessados em concorrer a uma vaga devem acessar o site do Sistema, com o CPF e senha cadastrados. É possível se inscrever em até duas opções de curso.

Na edição anterior, o primeiro dia das inscrições registrou 204.611 inscritos.

Segundo a pasta do MEC, o tempo médio das inscrições é de 5 minutos. Cerca de 90% dos acessos foram por dispositivos móveis (celulares) e 10% por computador.

NOTA DE CORTE

O MEC também divulgou a nota de corte do primeiro dia de seleção. No Rio Grande do Norte há vagas para a Universidade Federal do RN (UFRN), para Universidade do Estado do RN (UERN) e para o Instituto Federal (IFRN).

A maior nota de corte da UFRN é de 884,92 pontos no curso de Medicina. Por outro lado, a menor nota de corte é de Geofísica com 564,60.

Na UERN, a maior nota de corte é de 844,19 pontos, também para o curso de Medicina. Já a menor ficou com o curso de Letras – Português, com 601,76.

No IFRN, a maior nota de corte é de 682,26 pontos no curso de Engenharia Civil, enquanto a menor é 525,96 para o curso de Agroecologia.