Moradores reclamam de esgoto a céu aberto no Parque das Rosas

A falta de estrutura nas ruas de alguns bairros de Mossoró tem sido motivo de reclamação constante de moradores, principalmente quando se fala em problemas relacionados a rompimento da rede de saneamento básico que deixam as ruas com odor insuportável.

Em contato com o Mossoró Hoje, moradores da Travessa Bem me Quer, no Parque das Rosas reclamam de um esgoto a céu aberto que há três dias traz transtornos e tira o sossego de quem mora naquele bairro.

Veja o vídeo





Na entrada da Travessa bem me Quer, o buraco provocado pelo cano de esgoto estourado já provocou até acidentes, fora o mal cheiro que incomoda os moradores “ O lamaçal e o mal cheiro é terrível, o odor é muito forte, a situação daqui tá difícil” afirmou a moradora Magna Kelly .



De acordo com Magna, os moradores já procuraram a Companhia de Águas e Esgotos Caern e fizeram a reclamação do problema.

A CAERN, através de sua assessoria, informou que nesta quarta-feira, 7, será feito o serviço de reparo do esgoto na Travessa Bem me Quer.