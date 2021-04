O Mercado Central “Manoel Teobaldo dos Santos”, localizado na Praça da Independência, voltou às suas atividades normais nesta quarta-feira (7).

O equipamento estava fechado desde o dia 20 de março atendendo o decreto estadual que determinou a suspensão das atividades consideradas não essenciais.

A Prefeitura de Mossoró aproveitou o período e realizou serviços de manutenção para garantir mais conforto e comodidade aos comerciantes e clientes do mercado.

O trabalho foi realizado pela equipe da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Agricultura e Turismo (SEDAT).



“Aproveitamos esse período de fechamento determinado pelo Governo do Estado para melhorarmos a estrutura do mercado. Realizamos a manutenção dos banheiros, instalamos telhas translúcidas e lâmpadas de led para iluminar o ambiente. São ações simples mas que trazem grandes melhorias a quem utiliza esse espaço”, disse o titular da pasta, Franklin Filgueira.

Com o retorno das atividades o acesso do público ao interior do mercado acontece seguindo os protocolos de segurança sanitária para combater a transmissão da covid-19.

Por orientação do comitê de enfrentamento e prevenção à covid-19 apenas dois portões estão abertos para o acesso ao mercado.

“Nas portas de entrada um funcionário verifica a temperatura e disponibiliza álcool em gel para a higienização das mãos. É também obrigatório o uso da máscara para entrar no mercado”, explicou Emanoel Costa, gerente executivo da SEDAT.

“É importante destacar que apenas dois portões estão abertos permitindo a entrada dos clientes. Essa medida atende uma orientação do comitê que objetiva um maior controle de pessoas para evitar a aglomeração. A economia precisa continuar ativa, mas também precisamos estar atentos aos cuidados de prevenção a doença”, completou o secretário Franklin Filgueira.

Os serviços de manutenção no Mercado Central devem continuar nos próximos dias. A SEDAT já definiu que outras ações irão acontecer para deixar o ambiente mais seguro e agradável.

“Deveremos em breve renovar a pintura do espaço nas áreas interna e externa. Os portões também passarão por manutenção para melhorar a segurança do local”, finalizou o titular da SEDAT.