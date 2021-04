Jornada pedagógica de Tibau foca nos desafios do ensino híbrido

A cidade de Tibau realizou os trabalhos formativos da I Jornada Pedagógica Virtual 2021, nesta segunda e terça-feira, dias 5 e 6, respectivamente, de forma virtual, com a participação de todos os envolvidos no processo educacional.

No primeiro dia, o tema abordado foi “Buscar, acolher e garantir a aprendizagem de todos”. A abertura da Jornada Pedagógica foi realizada pela secretária municipal de Educação, a professora Maria do Socorro do Nascimento.

A acolhida teve contação de história com a professora Amália Simonetti, doutora em educação pela Universidade Federal do Ceará; abordagem temática com a professora Conceição Mello (especialista em educação pela UFC) e o mediador foi o professor Joaquim Marques Neto.

À tarde, aconteceu as orientações e encaminhamentos para o desenvolvimento das aulas remotas com a equipe pedagógica da Secretaria Municipal de Educação.

Já no segundo dia, o tema abordado foi “Ensino Remoto e seus desafios”, com a professora Fábia de Medeiros Lira (mestre em educação pela UERN), tendo como mediadora a professora e secretária municipal de Educação, Maria do Socorro Nascimento.

“Esse ano letivo de 2021 traz muitas incertezas, de inúmeras perguntas que estamos em busca de respostas. E é através da Jornada Pedagógica, que é um programa de formação de educadores construído notadamente para a formação de docentes e gestores, justamente em virtude dessas incertezas que estamos vivenciando. E todos nós temos esse objetivo principal que é o de refletir sobre o fazer pedagógico”, disse a secretária de educação, Socorro Nascimento.

A professora também salientou que devido ao momento, a educação do mundo inteiro está sendo obrigada a se reinventar. “Nosso maior desafio é se redesenhar, se reprogramar. E só vamos conseguir superar tudo isso com a união de todos”, ressaltou a secretária.

Ela ainda ressaltou que a busca para o ensino aprendizagem humanizado para a educação híbrida, que é o estilo presencial e on-line, é a grande aposta para o setor de educação.

“Já superamos muitos desafios. Agora vamos seguir em frente e superarmos esse novo desafio e este da pandemia que será mais um. A educação jamais ficará para trás, e nós todos venceremos com a modalidade de ensino híbrido”, comentou confiante Socorro Nascimento.