Isolda assume presidência de Comissão da Educação na Assembleia Legislativa

A deputada estadual Isolda Dantas (PT) assumiu na tarde desta quarta-feira (7) a presidência da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, Desenvolvimento Socioeconômico, Meio Ambiente e Turismo da Assembleia Legislativa.

Isolda foi eleita como presidente em chapa única, com o deputado Albert Dickson (Pros) como vice-presidente.

A comissão é um dos órgãos de grande participação no Processo Legislativo da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, exercendo também o acompanhamento dos planos e programas governamentais e a fiscalização e o controle dos atos do Poder Executivo em seus campos temáticos e áreas de atuação.

“Agradeço aos demais colegas pela confiança que me depositaram para presidir esta importante Comissão. Com a reforma do Regime Interno da Casa, a nossa Comissão foi ampliada no número de participantes e estando agora com um campo muito amplo. Vamos discutir todos os temas com tranquilidade, com respeito às divergências que são combustível para a caminhada”, disse Isolda.

“Entre os debates que temos pela frente, o tema da educação e do desenvolvimento socioeconômico na pandemia estão entre os mais desafiantes. Tenho certeza que todos os deputados da comissão irão se debruçar ao máximo para encontrar ações para superar esse momento atual difícil”, continuou a deputada em seu primeiro discurso como presidente da comissão.

Além dos eleitos, a Comissão tem ainda como membros titulares os deputados Francisco do PT, Jacó Jácome (PSD) e Coronel Azevedo (PSC). Os suplentes são os deputados Hermano Morais (PSB), Souza (PSB), Eudiane Macedo (Republicano), Cristiane Dantas (SDD) e Tomba Farias (PSDB).

Com a reforma do Regimento Interno no fim do ano passado, além dos temas relacionados à educação e desenvolvimento socioeconômico, a Comissão ampliou o seu leque de trabalho para assuntos relacionados com o Meio Ambiente e ao Turismo.

Ao final dos trabalhos, a presidente com apoio dos participantes definiu para as terças-feiras, às 14h30, as reuniões ordinárias da Comissão.