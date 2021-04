Cabo da PM é baleado na cabeça no Planalto Treze de Maio, em Mossoró

Um cabo da polícia militar foi baleado na cabeça no início da noite desta quinta-feira (8), no bairro Planalto Treze de Maio, em Mossoró-RN.

O PM, identificado como Francisco Marcolino Sobrinho, estava dentro do seu veículo, conversando com um amigo, no acostamento da rua Chico Linhares, quando foi surpreendido por dois suspeitos em uma motocicleta.

Segundo informações obtidas pela reportagem do MOSSORÓ HOJE, a princípio a polícia não soube informar se se tratou de uma tentativa de assalto ou se os dois homens teriam ido ao local para tentar executar o PM Marcolino.

Imagens de câmeras de segurança mostram que no momento da abordagem, o assaltante de arma em punho rendeu o PM Marcolino e deu a volta no carro para pegar o celular do amigo dele do outro lado, foi quando o PM teria tentado sacar a arma e foi alvejado.

O veículo ficou com pelo menos 4 perfurações de tiros.

Marcolino foi socorrido, inicialmente, para a UPA do Alto de São Manoel. Em seguida, após estabilizado, foi encaminhado para o Hospital Regional Tarcísio Maia. O estado dele é considerado gravíssimo. Um dos tiros acertou a região da cabeça.

Imagens dos assaltantes antes, durante e depois atirarem na cabeça do Cabo Marcolino





Após buscar as imagens das câmeras das casas próximas, os policiais conseguiram vídeos da dupla praticando assaltos em outros locais. Quem tiver informações que possa identificar os dois criminosos deve informar imediatamente ao 190.