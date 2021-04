Prefeita Cinthia Sonale faz pronunciamento de 100 dias de gestão

A Prefeita Cinthia Sonale, realizou na tarde deste sábado (10), no gabinete da Prefeitura Municipal de Grossos, pronunciamento dos 100 dias de governo, prestação de contas e sobre ações e iniciativas desenvolvidos pela atual gestão. O evento foi transmitido pela imprensa local, rádio comunitária FM Salinas e pelo Instagram oficial da Prefeitura.

Na ocasião a prefeita lembrou de como recebeu a prefeitura e da situação precária em que encontrou os equipamentos públicos municipais. Além de dívidas de cerca de 15 milhões deixadas pela gestão passada e que estão sendo pagas pela atual gestão.

A prefeita citou as primeiras ações e iniciativas da gestão, como o mutirão de limpeza do município, que retirou mais de 700 toneladas de lixos das ruas de Grossos, e do empenho, quando ainda ao meio dia, do dia 31 de dezembro de 2020, juntamente com seu vice, assumiu a responsabilidade da saúde do munícipio, mesmo sem terem sido empossados, deram continuidade aos serviços essências, garantindo assim atendimento para toda população.

"Basta uma visita ao Hospital Municipal Flaviana Jacinta, ou nas Unidades Básicas de Saúde, para ter a certezas que as pessoas estão sendo tratadas como pessoas, com respeito e dignidade, reabrimos o laboratório que já realizou mais de 6 mil exames, e contamos com farmácias 24h" disse a Prefeita Cinthia Sonale.

Ainda no seu pronunciamento, a chefe do executivo falou da falta de transparência na transição, e o quanto a ausência de informações está afetando a atual administração, soma-se a isso, 15 milhões de dívidas deixada pela gestão passada que já estão sendo sanadas. Apesar das dificuldades, muitas ações já foram realizadas nesses 100 dias de governo, todas com recursos próprios, como a reforma do hospital Municipal Flaviana Jacinta, início das reformas nas escolas das comunidades rurais, Barras e Pernanbuquinho, recuperação de estradas vicinais e reposição de lâmpadas no bairro São José, entre outras.

A prefeita e o Vice fizeram um levantamento positivo de todas as ações desenvolvidas nesses 100 dias de governo, por todas as secretárias. Muitas iniciativas já foram realizadas em todas as áreas em benefício da população.

A prefeita finalizou agradecendo a imprensa e a todos que acompanharam a live e todos os secretários que estavam presentes. O vice-prefeito também agradeceu a todos que participaram da live" É mostrar aqui, que nosso trabalho e para todos, e nossa obrigação e trabalhar para o bem do povo" disse o vice-prefeito Galego Caetano.