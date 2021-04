O vereador Cabo Tony Fernandes (Solidariedade) apresentou em sessão remota desta terça (13) projeto de lei que propõe instituir um sistema de videomonitoramento através de parceria público-privada, com o fim de auxiliar na prevenção de crimes, investigação e contribuir na redução dos índices de violência em Mossoró.

O projeto é fruto do diálogo com comerciantes e empresários, possibilitando ampliar o raio de atuação das forças de segurança por meio de captação de imagens de espaços públicos, melhorando o tempo resposta em ocorrências no município.

“Verificada alguma situação suspeita, a central de operações acionará uma viatura para realizar patrulhamento e abordagem no local”, explicou Tony.

AÇÕES INTEGRADAS DE SEGURANÇA

Na mesma sessão, o Cabo Tony Fernandes reivindicou que o executivo empreenda esforços para acelerar o fortalecimento e armamento da Guarda Civil, além de desenvolver ações integradas com as demais forças de segurança, em resposta à onda de violência registrada em Mossoró.

Ele enfatizou que o sistema de segurança requer muito mais atenção e citou a morte do policial militar Marcolino como um marco triste que revela o ápice do descaso.

“Quando morre um policial, morre um pedaço da sociedade. O governo do estado não pode tratar a situação com mera estatística como vem fazendo. Pessoas de bem estão sofrendo, pagando inclusive com a vida”, destacou.