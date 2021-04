Mais de 842 mil doses via Covax Facility devem chegar ao Brasil em junho

A informação foi dada pelos coordenadores da aliança ao Itamaraty. As doses serão das vacinas produzidas pela Pfizer/BioNTech. O Ministério da Saúde tem 42,5 milhões de doses de vacinas contratadas com a Covax Facility. A quantidade é suficiente para vacinar 10% da população brasileira. Até o momento, o Brasil já recebeu mais de 1 milhão de doses da vacina da AstraZeneca/Oxford por meio dessa iniciativa que chegou ao Brasil no dia 21 de março.