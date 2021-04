Prefeito implanta cartão de crédito em benefício do servidor e do comércio

Artur Vale, do município de Governador Dix Sept Rosado, assinou parceria com a Fundação Guimarães Duque, da UFERSA, em Mossoró, para implantar o "cartão do servidor", sem anuidade, em sua cidade. Através deste cartão, o funcionário público vai poder comprar no comércio e contratar serviços para pagar 45 dias depois, sem juros; o gestor aposta no aquecimento dos negócios locais

O prefeito Artur Vale fechou parceria com a Fundação Guimarães Duque (FGD), da UFERSA, para implantar o “cartão de crédito do servidor”, em Governador Dix Sept Rosado/RN.

Através deste Cartão de Crédito, os servidores públicos municipais vão poder fazer compras no comércio local e contratar serviços, pagando 45 dias depois sem acréscimos de juros.

O convênio foi assinado pelo prefeito Artur Vale e o presidente da Fundação Guimarães Duque, professor Lucas Lúcio Godeiro, na cidade de Mossoró, no dia de terça-feira passada.

O gestor estava acompanhado com o secretário de Administração Kaká Silveira; a presidenta da Câmara Municipal, Luara Fagundes; a vereadora Maristela Cardoso; e o comerciante Junior Agripino, já o presidente da FGD estava assessorado pelo diretor técnico Antônio Gomes Nunes, e o gestor comercial Alexandre Araújo dos Santos.

Alexandre Araújo explicou que o cartão não tem nenhum custo para o Poder Executivo, Legislativo ou servidor de Governadora Dix Sept Rosado.

“O servidor vai pagar apenas pelo produto que ele adquirir com o cartão, sem juros ou anuidade”, destaca. O projeto nasceu de uma parceria entre a fundação e a SIN Card.

Alexandre Araújo acrescentou, no entanto, que para o comerciante receber os pagamentos dos servidores no cartão vai precisar pagar uma pequena taxa.

O comerciante Júnior Agripino destacou que o comerciante já paga taxa quando recebe pagamento através de qualquer outro cartão de crédito.

No caso, Agripino observa que o cartão vai beneficiar todos os comerciantes do município. Ele cobra, das autoridades, no entanto, que as taxas sejam acessíveis aos comerciantes.

Lucas Godeiro explicou que o cartão do servidor vai gerar emprego e renda, aumentando substancialmente o volume de recursos na economia de Governador de Dix Sept Rosado.

A presidente da Câmara, Luara Fagundes, analisou como positivo o convênio. “O objetivo é fomentar o comércio local, fazendo com que parte dos recursos da folha fique cidade”.





O prefeito Artur Vale recordou que a implantação de um cartão do servidor, voltado para o comércio local, é um dos projetos do seu Plano de Governo. “Estamos trazendo um benefício para os servidores e incentivando a economia do nosso município. Era um desejo e um compromisso nosso que está se concretizando através dessa parceria”, ressaltou.

Os próximos passos serão o credenciamento dos comerciantes e a confecção dos cartões de crédito dos servidores. A previsão é que o sistema já esteja em funcionamento já no próximo mês de maio.

VANTAGENS PARA O USUÁRIO

Aquisições de bens e/ou serviços com débitos em folha com até 45 dias para pagar sem juros;

Economia de custos bancários (tarifa e folha de cheques);

Comodidade para efetuar suas compras até o limite estabelecido pela Prefeitura de Governador Dix-Sept Rosado, em vários estabelecimentos;

Sem burocracia;

Crédito pré-aprovado;

Liberdade de escolha, em função de promoções, preços, localização;

Segurança no sistema;

Consulta on-line;

Facilidade para bloqueio em caso de perda ou roubo;

Segurança total nas compras, cartão nominal e intransferível;

Plena aceitação e agilidade nas compras;

Compras a prazo com preço à vista, com possibilidade de parcelamento;

Atendimento 24 horas.

VANTAGENS PARA O COMERCIANTE

Agilidade no fechamento das transações mensais;

Fim do fiado;

Garantia de recebimento em dia;

Acesso a um público diferenciado;

Divulgação do seu estabelecimento no site, app e guia de compras;

Condições de parcelamento;

Central de atendimento;

Material de venda e divulgação gratuita;

Antecipação de recebíveis.