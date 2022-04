Prefeito de Assu pede ajuda ao governador para revitalizar o Piató

O prefeito Ivan Lopes Junior, de Assu, foi ao governador Robinson Faria pedir ajuda para revitalizar a Lagoa do Piató, em Assu. Ele quer reabrir o canal que seria abastecido por um sistema adutor irrigado com água do rio Piranhas/Açu.

A lagoa do Piató tem cerca de 18 km de estensão e 6 de largura e secou completamente mês passado, prejudicando diretamente mais de 600 famílias que moram em seis comunidades nas margens.

O maior lago natural de água doce do Rio Grande do Norte é abastecido com rios abastecidos com águas das chuvas, porém pequenos. A principal fonte de abastecimento do lago é o rio Piranhas/Açu, através de um canal.

Em 1999, quando o lago secou, o governo do Estado investiu na reabertura do canal e depois no repeixamento. Só que o canal fechou novamente. Em 2007 chegou a ser reaberto novamente e no início de 2008 fechou de novo.

Segundo o prefeito Ivan Lopes Junior, a forma como estão reabrindo o canal é errado e isto está causando grandes prejuízos aos cofres públicos e as famílias ribeirinhas. Ele defende que seja construída um sistema adutor expresso num trecho para abastecer o canal num deterinado trecho e daí por diante a água seguiria para o lado por gravidade.

No entanto, Ivan Lopes diz que a Prefeitura de Assu não tem recursos suficientes para fazer esta obra e foi ao governador Robinson Faria pedir ajuda para fazer o sistema adutor expresso e a reabertura de um trecho do canal.