Trabalho de recuperação de estradas vicinais já alcança 7 comunidades de Mossoró

O trabalho de recuperação de estradas vicinais na zona Rural de Mossoró avança em ritmo acelerado. Os serviços começaram há cerca de um mês pelo Polo Alagoinha.

Bom Destino, Córrego Mossoró, Arisco, Coqueiro, Montana, São Romão, Paulo Freire são algumas das muitas comunidades rurais beneficiadas com as melhorias de infraestrutura.

O planejamento da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Meio Ambiente, Urbanismo e Serviços Urbanos (SEIMURB) é a recuperação e manutenção de 200 quilômetros de estradas constatadas com problemas após análise realizada.

“São aproximadamente cem dias para solucionar as demandas, trabalhando com dois quilômetros por dia. Estamos intensificando as atividades para que muito em breve possamos cumprir esse prazo. Em caso de chuvas, muitas vezes é preciso parar o trabalho, mas quando há condições nós botamos as máquinas para trabalhar”, informou Brenno Queiroga, secretário da SEIMURB.

As equipes da Prefeitura de Mossoró conferiram de perto a situação das estradas vicinais para traçar estratégias para beneficiar a população das comunidades rurais que necessitam usar as vias. A pretensão do poder público municipal é atender o maior número possível de localidades da zona rural.

A iniciativa melhora as condições de tráfego de quem precisa se locomover diariamente para outras comunidades rurais ou ir até a zona urbana. Relevante serviço para amenizar os impactos causados pelas chuvas nas vias.