PC prende "Camilo Bombado" na zona rural do município de Alexandria-RN

Além do temido "Camilo Bombado", que tem sete ordens de prisão preventiva, a Polícia Civil do RN em parceria com a Policia da Paraíba, prendeu Alan Pereira Paes Maciel, em João Pessoal. Com Bombado, a Polícia apreendeu fuzis, pistolas, explosivos e coletes balísticos

A Polícia Civil do Rio Grande do Norte conseguiu prender, na zona rural de Alexandria-RN, os suspeitos de assaltos a bancos Camilo Cassimiro Nunes, o "Camilo Bombado", e, em João Pessoa, no Estado da Paraíba, Alan Pereira Paes Maciel, o "Alan Capacete".



Durante as diligências na propriedade de Camilo Bombado, os policiais da Divisão de Investigação e Combate ao Crime Organizado, foram apreendidos três fuzis, duas pistolas, grande quantidade de munição, seis coletes balísticos, além de artefatos explosivos.



Camilo Bombado estava com sete ordens de prisão preventivas decretadas. É um dos homens mais procurados no Nordeste. Vinha sendo alvo de investigação do DEICOR já havia algum tempo. Sua localização e prisão é comemorada pela Polícia Civil.

O diretor da Divisão Especializada de Investigação e Combate ao Crime Organizado, Erick Gomes receberá a imprensa às 14h, na sede da DEICOR, no bairro Cidade da Esperança, nesta Capital, para detalhar os resultados da Operação Alto Oeste Potiguar.